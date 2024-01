Lazio | Pedro ha già rinnovato per un anno | ecco i dettagli

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il contratto dicon lanon scadrà a giugno prossimo, ma nel 2025. Per il calciatore spagnolo infatti è già...

Maurizio Sarri vuole Andrea Colpani per la prossima stagione. Con il sempre più probabile addio di Pedro e Felipe Anderson a giugno ,... (calciomercato)

Allarme in casa Lazio per le condizioni di Mattia Zaccagni , uscito zoppicando dopo un’azione individuale conclusa con un contrasto perso. ... (sportface)

Clima tesissimo nel finale del derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma. Le due squadre infatti sono parse molto nervose, come prevedibile data ... (sportface)

Brutto episodio nel finale di Lazio-Roma , derby della Capitale valido per i quarti di finale di Coppa Italia: l'attaccante biancoceleste... (calciomercato)

Derby molto acceso nel finale con le scintille tra Pedro -Paredes e Azmoun -Rovella: un espulso per parte con scene da far west Derby molto acceso nel ... (calcionews24)

Roma - Un Pedro furioso come mai visto prima. Rosso dopo un litigio in campo con Paredes nel finale del derby di Coppa Italia. Orsato lo ha espulso ... (247.libero)

La è sbarcata nella Capitale dell'Arabia Saudita intorno alle 19 italiane (le 21 locali), ... Con Felipe falso 9 ci sarebbe da scegliere tra il danese e, ma lo spagnolo per di più viene ...Poco dopo mezzogiorno la, guidata dal presidente Claudio Lotito, è partita dall'aeroporto di Fiumicino con un volo Ita ... Tra i più gettonati, Immobile,e Guendouzi.