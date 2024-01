Lazio | lavoro tattico prima dell’Inter | l’allenamento odierno

Leggi su inter-news

Allenamento pomeridiano per i biancocelesti che oggi si sono ritrovati presso Il Prince Faisal Bin Fahad Stadium a partire dalle ore 13:00 locali per preparare la sfida contro l'Inter.– "Al termine di un`iniziale fase di attivazione muscolare, i biancocelesti hanno svolto un ampiodi caratterein vista della sfida di domani sera contro l`Inter".