Latina Palazzetto dello sport | i nuovi passi dell’amministrazione in due direzioni progettuali

(Di giovedì 18 gennaio 2024)– “L’amministrazione sta lavorando su due fronti: quello della riapertura del Palabianchini e quello dell’installazione di una tensostruttura da dedicare allo”. Queste le parole del Sindaco di, Matilde Celentano, in merito aiche intende compiere l’amministrazione comunale in seguito alla chiusura per inagibilità deldi via dei Mille. “In poco L'articolo Temporeale Quotidiano.

Latina – All’esito delle verifiche in corso sulle condizioni strutturali del Palazzetto dello Sport di Via dei Mille l’Amministrazione comunale, ... (temporeale.info)

Latina , 27 novembre 2023 – All’esito delle verifiche in corso sulle condizioni strutturali del Palazzetto dello Sport di Via dei Mille ... (ilfaroonline)

Attualmente ilpuò ospitare 3400 persone, una volta terminati i lavori, decisi dal ... Già in due occasioni quest'anno, contro Torino e, le gare casalinghe del Trapani Shark hanno ...... a correre dietro alle emergenze come l'improvvisa interdizione deldello sport (l'unico ... ponendo al vertice il curatore fallimentare diAmbiente, Lorenzo Palmerini. A lui spetterà ...Due ragazzi di età compresa tra i 25 e i 30 anni sono morti a seguito di un incidente stradale che si è verificato intorno alle 2 di notte del 18 gennaio sulla strada statale Pontinia in prossimità di ...In fiamme un appartamento di via Bixio abitato da diversi stranieri, del Bangladesh ma anche cinesi, che vivevano in condizioni di degrado ...