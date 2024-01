L’animale più ricco del mondo | come si chiama e da dove viene

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Gunther VI° – Courtesy of NetflixIl pastore tedesco Günther VI è italiano ed è al 1° posto nella classifica di All About Cats The. In classifica anche il gatto di Taylor Swift e i cani di Oprah Winfrey Secondo la classifica The Ultimate Pet Rich List di All About Cats ripresa dai principali siti di informazione internazionali tra cui Forbes,piùalè italiano! Il suo nome corrisponde a Günther VI, pastore tedesco beneficiario del Günther Trust, che gestisce il patrimonio e la fortuna del cane. Nella classifica sono presenti anche Olivia Benson, il gatto di Taylor Swift, e Sadie, Sunny, Lauren, Layla e Luke, nonché i cani di Oprah Winfrey. Günther VI discende da una stirpe baciata dalla fortuna e indicata nelle volontà contessa tedesca Carlotta Von Liebenstein. Fu lei a indicarebeneficiario ...