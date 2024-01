L’anima in pace | recensione | una storia di riscatto e resistenza

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Lade L'anima in: unaditutta al femminile nel film di Ciro Formisano, tra desiderio die lotta di classe. Una classicadie ricerca dideclinata interamente al femminile: sullo sfondo un'anonima periferia della Capitale, protagoniste tre donne variamente indurite dalla vita. Con L'anima in, terzo film da regista di Ciro Formisano, napoletano classe 1976, siamo dalle parti del cinema di impegno civile, a cui l'autore non è nuovo: con L'Esodo nel 2017 (vincitore del Globo D'Oro) si occupava degli esodati del governo Monti, nel più recente L'altro buio in sala del 2022 affronta la crisi dell'industria cinematografica durante il lockdown dovuto alla pandemia di ...