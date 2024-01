La verità sull' Italia che uccide

Leggi su panorama

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Gli omicidi sono in calo costante (circa 300 l’anno) nel nostro Paese. Certo, ci sono le violenze estreme contro le donne, che negli ultimi tempi sono sotto i riflettori della cronaca. In Europa abbiamo poi tra le statistiche più basse per i delitti, e una diffusione più contenuta delle armi. Numeri alla mano, facciamo chiarezza, oltre le enfatizzazioni che spesso diventano battaglia politica. Dopo l’eco mediatica suscitata dall’omicidio di Giulia Cecchettin lo scorso novembre, nei sondaggi il Paese risulta scioccato per i delitti di sangue contro le donne e le violenze. Al punto che la maggioranza deglini concorda sul non sentirsi affatto tranquillo anche solo a camminare per strada di notte (il 68 per cento). Ma ingli omicidi sono davvero in crescita? La violenza che li genera è aumentata, o è quella «percepita» a condizionare il ...