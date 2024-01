La state uccidendo Volantini in strada per difendere Beautiful

Leggi su iltempo

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Sono già passati 30 anni da quando Mediaset ha strappato alla Rai la messa in onda delle nuove puntate della soap opera "". Le vicende di Ridge e Brooke hanno tenuto incollati al monitor milioni di italiani e hanno fatto la fortuna del pomeriggio Mediaset. Ora, però, tutto questo sembra essere arrivato al capolinea. Puntate sempre più corte e messe in onda nei weekend, in ee nei giorni festivi. Con conseguenze tangibili anche sul versante degli ascolti. Contro tutto questo si scagliano ora i telespettatori Mediaset e gli appassionati della soap che hanno affisso per le vie di Milanoin cui manifestano la loro rabbia. “Stanno- si legge sui- Negli ultimi otto anni le puntate sono passate da 22 a 11 minuti. Vergogna ...