La sorella di Giulia Tramontano dopo le scuse di Impagnatiello | «Le chiedi se urti un’auto | non se avveleni e uccidi»

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Si sono ritrovati per la prima volta faccia a faccia Chiarae Alessandro Impagnietiello, l’assassino reo confesso di. La 27enne ha cercato a lungo lo sguardo dell’ex barman, che ha sempre tenuto la testa bassa. Finché ha preso la parola per le dichiarazioni spontanee per «chiedere scusa». Ma a quel punto Chiaraè uscita dall’aula, seguita da suo padre. Su Instagram alla fine dell’udienza, Chiaraha scritto nelle sue storie una sorta di volantino d’accusa durissimo, diventato rapidamente virale: «Puoi chiedere scusa se per errore hai urtato lo specchietto della mia auto. Non puoi chiedere scusa se hai avvelenato e ucciso miae mio nipote, prendendoci in giro e deridendone la sua figura. Non hai diritto a pronunciare, invocare o ...