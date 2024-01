La scuderia di moto che cerca amici per portare aiuto su due ruote alle piccole attività in difficoltà

Anno nuovo, campagna associativa nuova. Un appuntamento che per gli appassionati di due ruote tesserati allaNorelli, storico motoclub cittadino protagonista di alcuni capitoli straordinari della storia motociclistica non solo a livello locale ma anche nazionale e spesso internazionale, si ripete da ...... per partecipare a eventi dedicati alla. O, ancora, per dare una mano all'organizzazione degli appuntamenti organizzati dalla: a partire dal fiore all'occhiello, la Valli Bergamasche ...Si sono appena spenti i motori della stagione 2023 e sta già entrando nel vivo quella 2024. Il Mondiale delle derivate di serie ha appena fatto conoscere i nomi dei team iscritti e, in SuperSport600 N ...Chi è Ayao Komatsu, l'ingegnere che sostituirà Günther Steiner nel ruolo di team principal della Haas nella stagione 2024 di Formula 1 È quanto si chiederanno in molti dopo l'annuncio shock da parte ...