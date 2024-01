La Roma e i Friedkin | dal ds al fairplay | tutte le strategie dopo Mourinho

Roma - Seconda giornata da allenatore della Roma per De Rossi , in campi ieri e oggi (martedì e mercoledì) a Trigoria per preparare la partita di ... (247.libero)

Dan, ispirato dal figlio Ryan che aveva un rapporto personale con De Rossi, ha deciso di esonerare Mourinho alla fine del ciclo terribile di partite per due motivi: 1) dare al nuovo ...Dopo l'amarezza di Dybala e non so cosa sarebbe successo - ma lo immagino - se iavessero emesso la sentenza un mese fa e non il ...Quindi alla scadenza del contratto è plausibile che i Friedkin vogliano ricominciare con un altro profilo ... se meriterà una proposta di rinnovo, significa che la Roma avrà reagito benissimo alla ...Ora possiamo dire che è ufficialmente iniziata la nuova era della Roma targata Daniele De Rossi. Ieri mattina il risveglio direttamente all’interno del “Fulvio Bernardini” (dopo aver passato la notte ...