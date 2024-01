La Red Bull cambia pilota | offerta ufficiale per lo scambio in F1

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La Redcampione del mondo pensa allodi piloti che potrebbere il corso della Formula 1: c’è l’Il conto alla rovescia è già partito, la F1 è pronta a riaccendere in motori. Tempo qualche giorno e inizieranno le presentazioni delle nuove monoposto, appuntamenti show visto che – come da tradizione -delle vetture 2024 si scoprirà poco o nulla in attesa di scendere in pista. In Formula 1 il segreto è parte fondante della ricetta del successo e la Redè maestra in questo, riuscendo a introdurre soluzioni innovative ed estreme prima delle concorrenti. Si spiega anche così il dominio degli ultimi due anni della scuderia anglo-austriaca, oltre che con il poter disporre del talento straordinario di Max Verstappen. Un talento che ha spesso messo in ...