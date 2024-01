La probabile formazione della Fiorentina per la gara contro il Napoli

... ma tale mappatura richiede tempo, competenze especifiche. L'operazione permette di ... Definire le questioni specifiche di ciascun gruppo in merito alla situazione, e quanto sia...Lagarde, avvocata di, che in precedenza è stata a capo del Fondo Monetario ... Christine Lagarde, ha assicurato che èche l'istituzione monetaria da lei diretta raggiunga un ...Nelle ultime ore si parlava di turn-over anche in ottica finale. Entrambi gli allenatori sanno l’importanza del match e si affideranno ai titolari. Inter in campo con Sommer tra i pali. Pavard, Acerbi ...Ci siamo: è il giorno di Fiorentina-Napoli, prima semifinale di Supercoppa Italiana. Dopo due giornate di lavoro a Riyad Vincenzo Italiano dovrebbe aver sciolto i principali dubbi ...