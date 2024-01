La Petite | l’immenso Fabrice Luchini nonno “surrogato” in un’opera profonda e intensa

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Chi ci legge sa che qui, siamo del partito. Un attore immenso che da quarant’anni matura e sorprende di film in film. Capita poicosì tramortente ecome La, scritta e diretta da Guillaume Nicloux (La religieuse, ma anche due film con protagonista Michel Houellebecq), un abito chesi infila con grazia e che gli calza a pennello in ogni sua piega. E a quel punto capisci cosa significhi recitare, nonché scrivere un film che prevede questa intensità di presenza. Giusto il tempo di qualche titolo di testa che scorre sugli interni campagnoli della raffinata bottega da restauratore del 68enne Joseph () e subito arriva lo squillo del telefono ad annunciare disgrazia. Il figlio di Joseph risulta disperso in un incidente ...

