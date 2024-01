La pagella di Napoli – Fiorentina

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ilin questa nuova formula della supercoppa italiana contro lain semifinale, nello stadio insolito di Riyad con una partita di grande sacrifico, tatticamente perfetto vola in finale con un rotondo 3 a 0, grandi Lobotka, Simeone, Juan Jesus, ma il migliore non poteva che essere Zerbin che in nove minuti segna una doppietta memorabile e regala la finale al3 – 0 Ho visto questo: Gollini 6: Impegnato solo su qualche uscita. Di Lorenzo 6,5: Qualche svarione di troppo in difesa, splendido l’assist con la sponda per Zerbin su calcio d’angolo. Rrahmani 7: Perfetto, Bertram e Nzola annullati dal kosovaro. Juan Jesus 7,5: Migliore prestazione da quando è a, partita perfetta in difesa arricchita con l’assist perfetto ...