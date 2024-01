La notizia del ricovero di Kate Middleton e di re Carlo III ha messo in subbuglio la corte Ma come stanno veramente? E chi guida la nazione al loro posto?

Leggi su iodonna

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Da ieri, la Gran Bretagna è sotto shock:III, al momento a riposo in Scozia, sta per sottoporsi a un trattamento correttivo per un ingrossamento benigno alla prostata.è ricoverata da martedì in una clinica londinese per un intervento all’addome. Il marito William è accanto a lei. Ma? I due comunicati risultano troppo vaghi, anche se rassicuranti....