(Di giovedì 18 gennaio 2024) Laha. “Èpiùda”, ha detto il Comandante supremo alleato per l’Europa, il generale Christopher Cavoli. “inizia la prossima settimana e durerà fino a maggio, con lacipazione di 90mila soldati provenienti dagli alleati e dalla Svezia”. Viktor Orbán torna sullo scontro con gli altri Paesi membri sul bilancio Ue. “Gli eurodeputati vogliono privare i cittadini del diritto di decidere del proprio futuro – scrive su X – Che posizione antidemocratica. L’Ungheria non ...

Diventano effettive le nomine di Fabio Panetta alla guida di Bankitalia e di Piero Cipollone nel board della Bce. Panetta , si legge in una nota di ... (ildenaro)

Il Nantes ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Jocelyn Gourvennec . Tutti i dettagli sul club francese Il Nantes , tramite un comunicato ... (calcionews24)

Microsoft siederà nel consiglio , ma senza diritto di voto. Evidentemente vuole sapere per prima cosa accade nell’azienda in cui ha investito 13 ... (dday)

Un evento,dalla collaborazione tra Moto Club Careter Imerio Testori, Scuderia Fulvio Norelli e Brembana, pronto a "partire"con l'apertura delle iscrizioni, fissata per il 22 ...E'iniziata l'esercitazione Steadfast Defender 2024 dellaprogettata per testare la prontezza delle forze dell'alleanza nei confronti di qualsiasi minaccia proveniente da qualsiasi ...La Nato ha ufficialmente lanciato l'esercitazione Steadfast Defender 2024. “È l'esercitazione più massiccia da decenni a questa parte”, ha detto il Comandante supremo alleato per l'Europa, il generale ...La Nato ha ufficialmente lanciato l’esercitazione Steadfast Defender 2024. «E' l'esercitazione più massiccia da decenni a questa parte», ha detto il ...