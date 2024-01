La moda lancia il Drago e si ispira al Capodanno lunare cinese 2024

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Basandosi sul calendario, ilorientale non ha una data fissa. Quest’anno inizia il 10 febbraio, e vede come protagonista il suo quinto elemento, ovvero ilverde. Le Maison difanno a gara per far sognare sotto il segno dell’unico animale mitologico dello Zodiaco. Il saggio ed estrosone, si affaccerà dalle iconiche borsette, prenderà forma sui capi must delle collezioni. Indossare uno di questi accessori in limited edition, sarà come camminare per le strade di Chengdu, o come immergersi nei festeggiamenti di lanterne rosse, sotto il segno di una buona stella.: le Capsule collection celebrative, le Maison e i capi con il...