La Milano Fashion Week uomo ha svelato e accolto tanti nuovi talenti

La Ferragni non si è presentata alle sfilate dellaWeek, allontanandosi nel suo chalet di montagna insieme ai figli Leone e Vittoria e con mamma Marina e la sorella Valentina. L'...'Pensati libera' di non andare più alle sfilate. Chiara Ferragni batte in ritirata . Dopo aver disertato laWeek, ecco che arriva lo 'gran rifiuto' anche a quella di Parigi. In pochi giorni l'influencer ha saltato due degli appuntamenti più importanti dell'industria della moda di cui lei a ...Simbolo rivoluzionario, il corsetto che lega Madonna a Jean-Paul Gaultier viene stampato oggi su una T-shirt filantropa. Ma la buona causa non è solo per la moda ...Ieri, durante la Milan Men’s Fashion Week, Noskra ha presentato la nuova collezione, Mordente, che segue il lancio della capsule di felpe in maglia inserite nella nuova collezione. Nel caso di ...