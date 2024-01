La medaglia della Napoli City Half Marathon | uno scudetto per i Runner campioni d’Italia

In quanto città onoratad'oro al valor civile, per via degli ingenti bombardamenti subiti, Rimini ha un legame particolare con la storia del Secondo Conflitto Mondiale, la quale si ...... i carabinieri Vincenzo Garofalo e Antonino Fava, un giovane di Taurianova, una vittima... Due servitori dello Stato morti sul campo per fedeltà al servizio, insigniti con lad'Oro al ...Annunciata in dicembre la collaborazione tra Polimedical MTB Racing Team, noto per la sua decennale storia di vittorie nel mondo del ciclismo e Berria Bikes, rinomato marchio spagnolo che da anni ...Sottufficiali e Soldati insigniti della Medaglia d'Oro al Valor Militare riportati nel calendario, si tratta nella maggior parte dei casi di figure che si sono distinte nella lotta di Liberazione e in ...