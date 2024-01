La grande abbuffata | su Rete 4 il celebre film con Marcello Mastroianni e Ugo Tognazzi | ecco la trama

La Grande Abbuffata compie 50 anni e torna al cinema in versione integrale: dall'11 dicembre Cat People porta in sala il controverso capolavoro di ... (movieplayer)

"La", in seconda serata su Rete 4 il film del 1973 con Marcello Mastroianni. Ecco la trama. Quattro amici amanti del convivio, Ugo, Marcello, Philippe e Michel si riuniscono nella villa ...IT 19:47 - TEMPESTA D'AMORE - 137 - PARTE 2 - 1aTV 20:30 - PRIMA DI DOMANI 21:20 - DRITTO E ROVESCIO 00:54 - LA- 1 PARTE 01:24 - TGCOM24 BREAKING NEWS 01:26 - METEO. IT Warner TV 18:...“La grande abbuffata”, in seconda serata su Rete 4 il film del 1973 con Marcello Mastroianni e Ugo Tognazzi. Ecco la trama. Quattro ...Per la prima volta in tv, la versione integrale di La grande abbuffata, cult movie maledetto di Marco Ferreri: cibo, sesso e autodistruzione.