La Giordania | ' Israele deve consentire ai residenti sfollati di Gaza di tornare a casa'

Ladeve consentire ai palestinesi sfollati a Gaza di tornare alle loro case: lo ha affermato il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi. Ayman Safadi ha parlato in una conferenza ...... il quale durante la sua missione ha visitato ben sette Paesi (oltre a, Turchia, Grecia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti,ed Egitto) e incontrato i rispettivi leader politici. ...La Giordania Israele deve consentire ai palestinesi sfollati a Gaza di tornare alle loro case: lo ha affermato il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi. La Giordania Israele deve consentire ai ...Quattro possibili punti di partenza per impedire l’implosione del Middle East e iniziare a ragionare in chiave prospettica per il dopoguerra, bilanciando gli interessi delle varie parti in causa.