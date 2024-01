La drammatica confessione dell’olimpionico | “Posso morire se bevo ancora”

Leggi su cityrumors

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il pugile Jerome Thomas ha ammesso di essere in enorme difficoltà a causa del suo problema con l’alcol: rischia la morte Un post carriera terribile, devastante, che ha rischiato (e rischia, purtroppo) di finire in tragedia. Molti atleti non sono preparati a cosa li aspetta dopo il loro ritiro. Per questo molti crollano, e finiscono in brutti giri, nocivi per la loro salute. Una storia del genere è quella del campione di boxe Jerome Thomas. Campione del mondo di pugilato dilettantistico nel 2001, doppia medaglia olimpica (bronzo a Sydney 2000 e argento ad Atene 2004), campione professionista di Francia nel 2011… Un curriculum di tutto rispetto, che evidenzia il suo enorme successo sportivo. A L’Equipe, però, ha parlato di tutti i problemi che lo attanagliano. Ambulanza in soccorso (Ansa) – Cityrumors.itL’ex atleta francese ha descritto dettagliatamente il forte ...