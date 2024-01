La difesa di Israele all' Aja Manipolata la realtà Come se nel ' 45 gli Alleati si fossero arresi ai nazisti

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Le arringhe degli avvocati di Tel Aviv: !La violenza brutale è stata quella di Hamas, che ha ucciso e stuprato. Sono le milizie palestinesi ad assoldare i bambini e a nascondere armi in moschee e scuole"

Il ministero degli Esteri dell'Autorità Palestinese (AP) ha affermato che Israele sta utilizzando l'argomentazione dell'autodifesa per rendere Gaza ... (247.libero)

Il governo israeliano ha approvato un emendamento al bilancio che aggiunge 55 miliardi di shekel alle spese per la Difesa , portandole ad un totale ... (ilgiornale)

...di oggi delle Capitali PARIGI Macron favorevole a nuovo debito comune UE per finanziare la. ... il Presidente della Serbia Aleksander Vui, il Presidente diIsaac Herzog; La Vicepresidente ......una visita a una base aerea Benjamin Netanyahu ha nuovamente ribadito la sua promessa che... Mercoledì le Forze diisraeliane (Idf) hanno fatto sapere di aver ucciso sei miliziani di ...Azouz Marzouk difende Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba: chi potrebbero essere gli assassini Virgilio14:57Lazio Nera Erba Auto nel Lago di Como nell'incidente a Piona di Colico: morto a ...L'Iran, che ha già bombardato Iraq, Siria e Pakistan - e che sta più o meno direttamente sostenendo Hamas, Hezbollah e Houthi – è pronto ad allargare il conflitto in Medio Oriente ...