La Cina mappò il virus del Covid due settimane prima d' annunciarlo

Secondo il Wsj, un ricercatore cinese a Pechino caricò una sequenza quasi completa della struttura del Covid in un database gestito dal governo americano il 28 dicembre 2019, mentre lacondivise la sequenza del virus con l'Organizzazione mondiale della sanita' (Oms) solo l'11 gennaio 2020. Quando il ricercatore, Lili Ren dell'Institute of Pathogen Biology di Pechino, aveva già ...Secondo il Wsj, un ricercatore cinese a Pechino caricò una sequenza quasi completa della struttura del Covid in un database gestito dal governo americano il 28 dicembre 2019 , mentre la...