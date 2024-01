“La Cina mappò il Covid-19 due settimane prima dell’annuncio”

Leggi su tpi

(Di giovedì 18 gennaio 2024) I ricercatori cinesi isolarono e mapparono il-19 alla fine di dicembre 2019, almeno dueche Pechino rivelasse al mondo i dettagli del virus che tanta morte ha portato in giro per il mondo. A rivelarlo è stato il Wall Street Journal che ha esaminato i documenti che il Dipartimento della Sanità americano ha ottenuto da una commissione della Camera. Secondo il Wsj, un ricercatore cinese a Pechino caricò una sequenza quasi completa della struttura delin un database gestito dal governo americano il 28 dicembre 2019, mentre lacondivise la sequenza del virus con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) solo l’11 gennaio 2020. Quando il ricercatore, Lili Ren dell’Institute of Pathogen Biology di Pechino, aveva già mappato il virus, i funzionari cinesi descrivevano ancora ...