La Cina introduce nuove regole ma non riesce stare al passo con l’IA generativa

Il testo approvatoregole comuni per garantire la qualità dei dati utilizzati e il ... una ' concentrazione superiore a quella degli Stati Uniti o della'. Inoltre, i Paesi europei hanno ...... che sette capi economisti su dieci, nel tradizionale sondaggio chei lavori del Forum, vedono aumentare: guerre calde in Ucraina e Medio Oriente, quella fredda tra Stati Uniti e, ...La discussione sul copyright, i cloni virtuali nelle dirette streaming e il problema della censura. Perché le piattaforme cinesi non sono ancora all’altezza di ChatGPT ...La politica del figlio unico sembra una maledizione per la Cina. Nonostante la progressiva abolizione tra 2013 e 2021, le nascite non aumentano abbastanza. Oltre al retaggio culturale, pesano le diffi ...