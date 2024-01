La causa in New Mexico in cui si dice che Meta non è riuscito a proteggere i minori dagli adescamenti

(Di giovedì 18 gennaio 2024) I numeri dellaintentata dal Newcontrosono impressionanti. Secondo la denuncia, infatti, sarebbero stati 100mila iche quotidianamente non sarebbero stati protetti in maniera adeguata dalle piattaforme social di proprietà dell’azienda di Mark Zuckerberg rispetto a molestie e ad abusi di adescatori adulti. Un’altra ombra, dunque, che si allunga sui social network, dopo i diversi problemi legali cheha dovuto affrontare nei mesi scorsi in diverse aule di tribunale degli Stati Uniti, legati – a diverso titolo – alle policies dell’azienda di Menlo Park nei confronti dei. LEGGI ANCHE > 41 stati americani controper aver danneggiato la salute mentale deiNewcontro ...

... dove ha vissuto finché non ha avuto l'occasione di frequentare l'università Xavier diOrleans ,...soprattutto " come ha ironicamente ricordato in una tarda intervista sul sito della Nasa " a...... prima rivolta degli ebrei rinchiusi nel Ghetto di Varsavia La Metropolitan Opera House diYork ... comedel misterioso Morbo del Legionario 1978 " La Corte Europea dei Diritti Umani giudica ...Il procuratore generale del New Mexico Raul Torrez ha messo in evidenza gli estremi per cui lo Stato americano ha fatto causa alla società di Mark Zuckerberg ...«Come commissione vogliamo guardare che tipo di impatto può avere questa nuova forma di automazione in un settore specifico come quello dell’informazione e dell’editoria. Abbiamo voluto prima di tutto ...