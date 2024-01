La Camera di Commercio vicina a imprese e studenti | 69 attestati per corsi di alta formazione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Ladiha voluto essereallee aglirealizzando un punto di contatto tra questi due mondi. Si è svolta oggi la Cerimonia di consegna degliai 69 partecipanti aididi cui 33 per “Esperto in responsabilità sociale delle” e 36 per “La responsabilità da reato”. Isono stati svolti in modalità e-learning, tra settembre e dicembre dello scorso anno. Isono stati realizzati dalladiIrpinia Sannio e dal Consorzio Inter universitario Promos Ricerche in collaborazione con la Scuola di Governo del Territorio, con il supporto ...