Kyle Walker | la doppia vita del calciatore | due famiglie | cinque figli | zero rispetto

Da due famiglie a zero. Il giorno di santo Stefano per Kyle Walker è stato un incubo, ciò che voleva non accadesse mai è diventato realtà. Lauryn ... (ildifforme)

La doppia vita del calciatoreè stata smascherata. Per la prima volta il terzino del Manchester City non ...LONDRA - Regola numero uno di un calciatore: far parlare il campo.invece, terzino del Manchester City e della nazionale inglese, in questi giorni sta facendo discutere soprattutto i tabloid. E le sue disavventure , in quello che pare uno straordinario ...Kyle Walker è un calciatore, riconosciuto come uno dei migliori terzini destri della sua generazione. Tuttavia, in Inghilterra è esploso uno scandalo che coinvolge la stella del Manchester City, ma ...Si è scoperto che il difensore del Manchester City portava avanti due famiglie in parallelo: una con la moglie, l'altra con l'amante.