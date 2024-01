Kyle Walker | la doppia vita del calciatore | due famiglie | cinque figli | zero rispetto

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ladelè stata smascherata. Per la prima volta il terzino del Manchester City non è finito in prima pagina per i suoi gesti calcistici ma bensì per uno scandalo. Il difensore inglese infatti è stato accusato di essersi ‘diviso’ per anni tra la moglie Annie Kilner, madre dei suoi tree in attesa del quarto (attualmente è al sesto mese di gravidanza) da cui si è recentemente separato, e un’altra donna, con cui ha costruito e portato avanti per lungo tempo quella che è una vera e propria seconda famiglia. Ilinsieme alla ormai ex moglie Annie Kilner (Instagram)LadelA scoperchiare il vaso di Pandora è stata la modella Lauryn Goodman, che al ...