Kilde rivela i tempi di recupero dopo l’incidente | “Danneggiati i nervi della gamba”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Cinque giorniil terribile incidente che lo ha visto protagonista nel finalediscesa libera di Wengen, Aleksander Aamodtè tornato a parlare raccontando in prima persona la caduta e le sue condizioni fisiche. Il norvegese è stato intervistato da Viaplay direttamente dal letto dell’ospedale, in attesa di sottoporsi quest’oggi ad un’operazione chirurgica alla spalla. Ricordiamo che lo sciatore scandinavo, schiantandosi contro le reti alla Ziel-S, ha riportato un taglio alla, una lussazione alla spalla e varie escoriazioni. “Il taglio è profondo, quasi fino all’osso. Quando mi sono impigliato nella rete, mi sono tagliato lae ho perso molto sangue. Ci sono alcuni danni aiche richiederanno tempo per guarire, questa è la parte grave di tutto, ma ...

