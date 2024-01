Kate ricoverata per due settimane Anche il re andrà in ospedale

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La principessa del Galles si è sottoposta a un intervento programmato all'addome in unprivato di Londra. Lo ha reso noto Kensington Palace aggiungendo che l'operazione si è svolta martedì con successo erimarràindai dieci ai quattordici giorni. "Sulla base delle attuali raccomandazioni mediche, è improbabile che ritorni alle funzioni pubbliche prima di Pasqua", si legge in una nota diffusa oggi. Kensington Palace ha precisato che "Sua Altezza Reale la Principessa del Galles è stataieri alla London Clinic per un intervento chirurgico addominale programmato", la principessa è consapevole dell'interesse che il suo intervento susciterà e spera che il pubblico "comprenda il suo desiderio di mantenere quanta più normalità possibile per i suoi figli".La stampa ...