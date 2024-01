Kate Moss | un party non più heroin chic ma nature based

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Non ci si poteva non aspettare unda quella che è stata la Regina indiscussa delle feste anni ’90., si sa, è stata in quegli anni protagonista di tutti i gossip riguardanti la vita notturna, purtroppo però non sempre per piacevoli accadimenti. Anzi, le feste sono state per lei un altro degli L'articolo proviene da Il Difforme.

Tra i soggetti in primo piano, figure come, Carla Bruni, Karen Mulder, Tatjana Patitz e Naomi Campbell, solo per citarne alcune. "90's", gli scatti di Thierry Le Gouès in mostra a Milano "...... viaggio di nozze lampo Ultimo Aggiornamento Fotogallery -, una vita sempre in copertina Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Giulia De Lellis spegne 28 candeline, guarda che festa pazzesca ...Kate Moss compleanno in grande stile per l'ex top model che, in occasione dei suoi 50 anni, ha organizzato una festa ...La top model simbolo degli anni Novanta, Kate Moss, ha festeggiato i 50 anni. Per l'occasione, non poteva mancare un party in grande stile che si è tenuto nel ristorante del Ritz Hotel, a Parigi. Alla ...