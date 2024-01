Kate Middleton ricoverata alla London Clinic | quanto costa? Chef | dolci artigianali e soffitto stellato

Una clinica a cinque stelle, quella in cui è ricoverata. La principessa si trova alla London Clinic da martedì 16 gennaio dove ha subito un'operazione all'addome. Qui gli interventi chirurgici sono tutt'altro che economici e variano in base ...... "Per il saluto romano va contestata la legge Scelba" - A Davos Herzog mostra foto bimbo ostaggio di Hamas - Il testo contro le ecoproteste diventa legge - Inglesi preoccupati per- ...Non solo in Inghilterra, ma anche nel resto del mondo c'è apprensione per le notizie sulla salute della principessa Kate Middleton, ricoverata a Londra dopo un'operazione chirurgica all'addome, ...Endometriosi, morbo di Crohn o la rettocolite ulcerosa. Queste le ipotesi dietro al ricovero di Kate Middleton. Operata lo scorso martedì, la principessa del Galles si sarebbe sottoposta a ...