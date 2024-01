Kate Middleton | perché è stata operata | le teorie sulla malattia “seria”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La principessanon si mostrava in pubblico da Natale e la sua assenza anche dai media aveva causato preoccupazioni; il 17 gennaio poi è stato rilasciato un comunicato stampa da Kensington Palace, che ha rivelato che la principessa ha subito un intervento chirurgico all’addome e dovrà rimanere in ospedale per 10-15 giorni. Molti impegni dei reali inoltre sono già stati cancellati, poiché i tempi di recupero previsti dopo la degenza sarebbero di circa due, tre mesi. Naturalmente i media hanno ipotizzato diversedella duchessa, moglie del Principe William, e sui motivi “seri” che l’avrebbero portata in sala operatoria. L’intervento di chirurgia addominale era stato programmato, e la principessa èoggi nella privata London ...

C'è preoccupazione tra le mura della casa reale inglese. In questi ultimi giorni infatti si è sottoposta ad un delicato intervento all'addome e tra non molto anche re Carlo finirà sotto i ferri. Pochi giorni fa è stato emanato un comunicato