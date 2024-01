Kate Middleton operata | non è escluso che possa trattarsi di questo | l’ipotesi avanzata dal medico ed in cosa consiste l’intervento

Leggi su cityrumors

(Di giovedì 18 gennaio 2024)è statae non èchedi. Ilavanza un ipotesi: in. Una delle figure più amate nella famiglia reale inglese è sicuramente. Non sono ore facili per la Principessa del Galles, che è andata incontro ad un problema di salute. In queste ore è spuntata una clamorosa ipotesi delche prevede anche un intervento: disi tratta. Necessario un intervento per la Principessa del Galles – Credits: Ansa Foto – Cityrumors.itha festeggiato il suo 42esimo compleanno e per l’occasione ha deciso ...