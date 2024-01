Kate Middleton | l’intervento | gli impegni cancellati all’ultimo Ecco come sta | «Potrebbe essere un’isterectomia»

Non solo in Inghilterra, ma anche nel resto del mondo c'è apprensione per le notizie sulla salute della principessa, ricoverata a Londra dopo un'operazione chirurgica all' addome , eseguita "con successo" ma che la costringerà a una degenza stimata in 10 - 14 giorni. La notizia, riportata dal Daily ...Una clinica a cinque stelle, quella in cui è ricoverata. La principessa si trova alla London Clinic da martedì 16 gennaio dove ha subito un'operazione all'addome. Qui gli interventi chirurgici sono tutt'altro che economici e variano in base ...Non solo in Inghilterra, ma anche nel resto del mondo c'è apprensione per le notizie sulla salute della principessa Kate Middleton, ricoverata a Londra dopo un'operazione chirurgica all'addome, ...L'intervento «programmato», la degenza ospedaliera di 15 giorni, il riserbo sulle effettive cause dell'operazione. Con l'aiuto di un esperto abbiamo cercato di dare una risposta ai dubbi relativi alle ...