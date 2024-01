Kate Middleton | Caprarica | “C’è allarme | ambienti Londra parlano di diverticolite acuta”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il giornalista, per anni corrispondente da: "Per la monarchia è un guaio, a corto di personale con Carlo fuori gioco e William che deve seguire moglie e figli" La salute discuote gli inglesi. "L'atmosfera aè un'atmosfera di, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e

La stessaha indossato negli anni molti suoi dress. Questo a pois, coi polsi e il colletto a contrasto e la gonna a pieghe è stato riproposto varie volte negli anni e oggi sembra ...La salute discuote gli inglesi. "L'atmosfera a Londra è un'atmosfera di allarme, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e gli inglesi, come il resto del pianeta, sono profondamente ...Da ieri, la Gran Bretagna è sotto shock: Carlo III, al momento a riposo in Scozia, sta per sottoporsi a un trattamento correttivo per un ingrossamento benigno alla prostata. Kate Middleton è ricoverat ...Il giornalista, per anni corrispondente da Londra: "Per la monarchia è un guaio, a corto di personale con Carlo fuori gioco e William che deve seguire moglie e figli" ...