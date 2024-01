Kate e Carlo | dopo l’operazione a curarli sarà l’omeopata Dixon

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il medico seguirà i reali per la convalescenza. Criticato dalla stampa per le sue cure alternative, a dicembre è stato nominato dal re capo ufficiale medico dei Windsorla notizia dell'intervento chirurgico a cui si è già sottoposta la principessa del Galles Catherine Middleton e dell'altra operazione che presto reIII dovrà affrontare,

Da ieri, la Gran Bretagna è sotto shock: Carlo III, al momento a riposo in Scozia, sta per sottoporsi a un trattamento correttivo per un ... (iodonna)

... che nelle sue apparizioni pubbliche indossa spesso giacca e papillon, continua a lavorare part - time in un ambulatorio nel Denvon come dottore di base e a dicembre è stato nominato da recapo ...Nel frattempo a Reè stata diagnosticata una prostatite dovuta a ingrandimento della prostata ... Riguardo la situazione di William e, un esperto reale ha detto al tabloid The Sun: "William ...Dopo la notizia dell'intervento chirurgico a cui si è già sottoposta la principessa del Galles Kate Middleton e dell'altra operazione che presto re Carlo III ...In alto è posizionata la statua della Fortuna che sorregge una cornucopia e un timone, scolpita da Giuseppe Canart per la fontana del Molo Grande su commissione di Carlo di Borbone nel 1742 e ...