Kanye West si è fatto rimuovere i denti per un impianto in titanio

(Adnkronos) – Il rapper Kanye West ha posta to su Instagram una serie di foto della moglie , Bianca Censori, che la ritraggono seminuda e in pose ... ()

“Sembra un porno” , “Sfrutti la moglie nuda per ottenere visualizzazioni in vista del nuovo album”, “Hai finito di umiliarla?” . I follower di Kanye ... (ilfattoquotidiano)

Kanye West è di nuovo nell'occhio del ciclone, stavolta per alcuni scatti postati sui social in cui ritrae la moglie Bianca Censori quasi ... (comingsoon)

Tra le sue hit migliori anche due brani di, famoso rapper americano anche per la sua amicizia con Donald Trump. L'ultimo è Linetty, che invece rispetto ai compagni è un po' più vario. Il ...... e apparsa nei video musicali di Johnny Cash, dei White Stripes e dei Primal Scream e hanno parlato di lei nelle loro canzoni musicisti come Pete Doherty, suo compagno dal 2005 al 2007, e(...Il nuovo impianto dentale di Kanye West ha spaventato i fan e generato paragoni con il mitico cattivo di 007, Jaws.Kanye West si sarebbe fatto rimuovere i denti: al loro posto una protesi in titanio, come mostrato in una foto su Instagram ...