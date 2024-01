Juventus | Ranocchia sblocca Djalò | tutte le cifre e quando arriva a Torino

Colpo in entrata per il Palermo che ha acquistato a titolo definitivo dalla Juventus il centrocampista Filippo Ranocchia . Il giocatore, che ... (sportface)

Calcio 2023 - 2024 Serie B Squadra Palermo Adesso è ufficiale, il Palermo comunica di aver acquisito dallail centrocampista Filippo. Il calciatore, che indosserà la maglia numero 14, si trasferisce a titolo definitivo legandosi al club rosanero fino al 30 giugno 2028.sarà ......centrocampista arriva in rosanero a titolo definitivo e con un contratto fino al 2028 PALERMO - Il Palermo ha reso noto di "aver acquisito dallale prestazioni sportive di Filippo. ...L`incastro è andato a buon fine: la Juventus ha allineato i pianeti necessari all`anticipo dello sbarco a Torino di Tiago Djalò, difensore in scadenza di contratto.«Il Palermo mi voleva a tutti i costi, sono venuto subito. Avevo bisogno di una pizza che credesse in me. Per un calciatore avere un club che crede nelle tue potenzialità è fondamentale». Filippo Rano ...