Juventus | opzione Games Pack per le gare con Frosinone | Atalanta e Genoa

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nuova promozione riservata ai propri tifosi per la, che dalle 16.00 di oggi ha messo in vendita, a partire da 36 euro a partita, un nuovoche includerà leinterne contro, in programma domenica 25 febbraio alle ore 12.30,, fissate il 10 e il 17 marzo, ma con orari ancora da definire. “Una soluzione che permette di assistere a tre match, sempre più importanti per il cammino dei bianconeri, a un prezzo considerevolmente vantaggioso rispetto all’acquisto di una singola sfida – spiega il club bianconero in una nota – Non solo: anche per questo ‘’, in alcuni settori, sarà prevista una promozione dedicata alle famiglie con un prezzo speciale per gli Under 16“. SportFace.