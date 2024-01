Juventus | Allegri | “Scudetto con l’Inter? È come guardie e ladri…”

“Inter lepre e voi cacciatori? Se c’è uno davanti c’è qualcuno che insegue per forza, Come il gioco guardie e ladri . I ladri scappano e le guardie ... (sportface)

Bremer è abbastanza chiaro riguardo l’obiettivo della Juventus e non si nasconde come fa il suo tecnico Massimiliano Allegri , in particolare sulla ... (inter-news)

Flavio Briatore in esclusiva ai nostri microfoni sulla Juventus : “C’è solo da fare i complimenti ai giocatori e al mister per il lavoro fatto”. La ... (notizie)

Prima dell'editoriale di Tancredi Palmeri anche il giornalista sportivo Fabio Ravezzani aveva voluto dire la sua sulle dichiarazioni di MassimilianoMassimilianodopo- ..."La metafora disulla sfida tra guardie e ladri Ho sentito e letto qualcosa, penso sia una ... quello che posso dire che in campionato c'è un bellissimo duello tra Inter e, ma non ...La Juventus torna a meno due dall'Inter e domenica prossima potrebbe andare momentaneamente in testa alla classifica, un'occasione ghiotta per restarci anche se solo momentaneamente, visto che i neraz ...La battuta di Allegri su “guardie e ladri” continua a suscitare reazioni. In ESCLUSIVA a Fuori di Juve il giornalista di Sportmediaset, Gianni Balzarini. Juve in grande spolvero dopo il quindicesimo ...