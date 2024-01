Juve | Chiesa o Yildiz | sfida per affiancare Vlahovic

... il dubbio più importante riguarda l'attacco, con Yildiz ea sfidarsi per affiancare Vlahovic nel tandem avanzato. In difesa e a centrocampo ci saranno i rientri di due pedine chiave come ...... la difende con forza ed in prossimità del dischetto del rigore la scarica a Federico, che ... L'arbitro Piccinini, dopo aver concesso quattro minuti di recupero, fischia la fine del match:3,...La Juventus trionfa contro il Sassuolo per tre reti a zero, fimate da Vlahovic, che ne segna due, e Federico Chiesa. Quarta vittoria consecutiva per la squadra di Massimiliano Allegri, che conduce i ...Dusan Vlahovic è certo del posto per la gara contro il Lecce. Kenan Yildiz e Federico Chiesa sono in lotta per affiancarlo Dusan Vlahovic guiderà l’attacco della Juve anche nel match contro il Lecce ...