Julieta Hernandez | clown stuprata e uccisa in Amazzonia

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Si chiamava, per tutti era Miss Jujuba. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato il 5 gennaio scorso nel cortile sul retro dell’abitazione della coppia accusata di averla strangolata e, Deliomara dos Anjos e suo marito, Thiago da Silva. La bicicletta con cui da otto anni viaggiava per il Brasile, invece, è stata recuperata in una grotta vuota poco distante dal luogo in cui il delitto si sarebbe consumato. Il suo delitto risalirebbe al 23 dicembre, ma è stato scoperto, come detto, solo all’inizio dell’anno; l’ultima volta in cuiè stata vista è stata a Presidente Figueiredo, una cittadina ottanta miglia a nord della città di Manaus, nel nord-ovest del Brasile. Il giorno dopo la donna, che lavorava comee burattinaia e faceva parte di un club di ciclismo, il Pé ...

