Jasmine Paolini al terzo turno degli Australian Open! Vittoria netta contro Maria | ora la n 3 del mondo?

(Di giovedì 18 gennaio 2024)entra per la prima volta in carriera nelOpen nell’edizione 2024. La toscana, numero 26 del tabellone, sconfigge con autorità la tedesca Tatjana, una già abituata a questi palcoscenici dopo la semifinale a Wimbledon nel 2022. 6-2 6-3 in un’ora e 10 minuti il risultato finale. Ora per l’attuale numero 1 azzurra la prospettiva è di un possibile confronto, da sfavorita,la numero 3 del, la kazaka Elena Rybakina, ammesso che batta la russa Anna Blinkova nel serale della Rod Laver Arena. Parte subito molto forte l’azzurra, che già nel primo game di servizio disi procura una palla break, ben sfruttata giocando il vincente di rovescio. L’azzurra si rivela ...

