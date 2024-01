Italiano | «Non era facile scardinare la difesa del Napoli che pensa a fare solo quello»

(Di giovedì 18 gennaio 2024)a Italia 1 dopo-Fiorentina 3-0. «Fino al secondo gol eravamo in partita, avevamo in pugno la partita, è chiaro che ti devi bilanciare, dovevamo pareggiarla, portarla anche ai rigori, abbiamo commesso due errori, partita chiusa, complimenti al». Il rigore, perché ha tirato Ikone? «Ikone è uno di quelli che si ferma a batterli, se l’è conquistato, averlo guadagnato (il rigore) gli ha dato fiducia, gli altri rigoristi gliel’hanno concesso, se ti senti che puoi risolvere la situazione e sai batterli, sei uno di quelli che si ferma a batterli, è ovvio che lo batti. Dobbiamo cercare di bloccare immediatamente questa fobia dei rigori, a parte Nico gli altri stanno sbagliando i rigori e stiamo perdendo partite». Che cosa salvi? «Non salvo niente, l’obiettivo era superare la semifinale. Avevamo la possibilità e l’abbiamo ...

Italiano in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Fiorentina di Supercoppa in programma domani alle ore 20 con diretta su Canale 5. Ecco cosa ha ... (ilnapolista)

... una ricostruzione checorrisponde alla realtà minimamente. Noi siamo inseriti in un contesto costituzionale, già il Movimento Socialeera inserito in un contesto ampiamente ...Al 40' Bonaventura prova a riscattarsi con un tiro dalla distanza: destro che peròinquadra la ... Al 12' ecco i primi cambi di: dentro Nzola e Sottil, fuori Ikoné e Brekalo e qualche ...Per l’RC Auto, il costo è sopra la media dei prezzi RC Auto rilevata a novembre 2023 dall’IVASS, pari a 391 euro all’anno. Per il resto, i prezzi sono in linea con quelli dei principali competitor e ...L’investimento è il processo mediante il quale si acquistano attività come azioni, obbligazioni, materie prime o immobili con l’obiettivo di ottenere un profitto se queste aumentano di valore nel ...