Italia-Kazakhstan | Meloni riceve a P Chigi Presidente Repubblica

... di visite che vi sono state che sono il segno della grande collaborazione che c'è tra'. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il ...... di visite che vi sono state che sono il segno della grande collaborazione che c'è tra". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il ...Madrid, 18 gen - L'Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, - si legge in una nota - ha consegnato al Prof. José María Luzón Nogué le insegne di Commendatore dell'Ordine al Merito d ...Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago festeggia due importanti risultati nell’azione internazionale di tutela della Denominazione d’Origine Protetta ASIAGO in Brasile e Cile, promettenti mercati per il ...