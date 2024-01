Italia | cambia l’avversaria di una delle due amichevoli di marzo

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L’del Ct Spalletti non affronterà il Perù in amichevole anel raduno degli Stati Uniti L’del Ct Spalletti non affronterà il Perù in amichevole anel raduno degli Stati Uniti.della primadueche al’giocherà negli Stati Uniti: giovedì 21, al DVR PNK di Fort Lauderdale la Nazionale di Spalletti affronterà non più il Perù, ma il Venezuela. Confermato invece il test di domenica 24, contro l’Ecuador, al Lincoln Financial Field di Filadelfia.