Istruzione – Firmato il contratto | Valditara | “Passo concreto per valorizzare il personale” Sul ‘4+2’ | ammessi 171 istituti tecnici e professionali

Leggi su italiasera

(Di giovedì 18 gennaio 2024) È statooggi all’ARAN, nella sua versione definitiva, con le Organizzazioni sindacali ilCollettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il Compartoe Ricerca 2019/2021. Questo importante risultato, che si è potuto raggiungere anche grazie allo stanziamento aggiuntivo di 300 milioni di euro, consente di riconoscere aldella scuola dei significativi incrementi retributivi mensili: 124 euro per ildocente, 96 euro per ilATA e 190 euro per i Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA).il: “È undi una politica di valorizzazione deldella scuola” Come ha dichiarato il ...